В Киеве на Подоле трамвай на полной скорости протаранил десятки машин: все подробности ДТП

ДТП в Киеве

Напомним, накануне в Киеве столкнулись сразу три машины. Одна из них врезалась в другие, попавшие в аварию, в результате чего были пострадавшие.

Также мы сообщали о том, что в Киеве произошло ДТП с участием автобуса и грузовика. В результате происшествия пострадали пассажиры маршрутки и водитель.

Кроме того, весной в окрестностях Киева произошло ДТП с участием шести машин. Пострадали пять человек.

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