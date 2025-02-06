ua en ru
Чт, 06 февраля News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Дональд Трамп Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

В Киеве избили подростка: полиция проводит проверку: полиция проводит проверку

Киев, Четверг 06 февраля 2025 18:11
UA EN RU
В Киеве избили подростка: полиция проводит проверку: полиция проводит проверку Фото: полиция проводит проверку по факту избиения подростка в Киеве (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Полиция проводит проверку по факту избиения подростка в Киеве. Происшествие произошло в Оболонском районе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Киева.

Так, информацию о происшествии правоохранители обнаружили сегодня вечером, 6 февраля, во время мониторинга социальных сетей. В частности, на страницах Telegram-каналов было опубликовано видео как группа подростков, скрывая свои лица под масками, бьют парня, после чего хвастаются, что завладели его телефоном.

"Заявлений и сообщений в территориальное управление полиции по указанному событию не поступало", - говорится в полиции.

Правоохранители зарегистрировали указанную информацию. Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия и его участников.

Случаи избиения подростков в Украине

Отметим, что этот случай далеко не первый. Так, ранее подростки избили парня в селе Софиевская Борщаговка, Инцидент случился под Киевом 25 января. Полиция начала расследование.

До этого подростки избили и словесно издевались над 12-летней девушкой в Белой Церкви. Полиция уже установила фигурантов конфликта, а одного 16-летнего юношу суд даже оставил под стражей до 20 марта.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Полиция Киева Киев Оболонский район Оболонь Избиение ребенка
NEWS
Первые Mirage 2000 уже в Украине: что известно о самолетах, которые передала Франция
Первые Mirage 2000 уже в Украине: что известно о самолетах, которые передала Франция
DAILY
Между минами и ракетами. Как бизнес страхует и перевозит грузы в Черном море
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Между минами и ракетами. Как бизнес страхует и перевозит грузы в Черном море