В Киеве избили подростка: полиция проводит проверку: полиция проводит проверку
Полиция проводит проверку по факту избиения подростка в Киеве. Происшествие произошло в Оболонском районе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Киева.
Так, информацию о происшествии правоохранители обнаружили сегодня вечером, 6 февраля, во время мониторинга социальных сетей. В частности, на страницах Telegram-каналов было опубликовано видео как группа подростков, скрывая свои лица под масками, бьют парня, после чего хвастаются, что завладели его телефоном.
"Заявлений и сообщений в территориальное управление полиции по указанному событию не поступало", - говорится в полиции.
Правоохранители зарегистрировали указанную информацию. Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия и его участников.
Случаи избиения подростков в Украине
Отметим, что этот случай далеко не первый. Так, ранее подростки избили парня в селе Софиевская Борщаговка, Инцидент случился под Киевом 25 января. Полиция начала расследование.
До этого подростки избили и словесно издевались над 12-летней девушкой в Белой Церкви. Полиция уже установила фигурантов конфликта, а одного 16-летнего юношу суд даже оставил под стражей до 20 марта.
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