В Киеве избили подростка: полиция проводит проверку: полиция проводит проверку

Полиция проводит проверку по факту избиения подростка в Киеве. Происшествие произошло в Оболонском районе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Киева .

Так, информацию о происшествии правоохранители обнаружили сегодня вечером, 6 февраля, во время мониторинга социальных сетей. В частности, на страницах Telegram-каналов было опубликовано видео как группа подростков, скрывая свои лица под масками, бьют парня, после чего хвастаются, что завладели его телефоном.

"Заявлений и сообщений в территориальное управление полиции по указанному событию не поступало", - говорится в полиции.

Правоохранители зарегистрировали указанную информацию. Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия и его участников.