В Киеве на блокпосту судья насмерть сбил военного. От теста на алкоголь отказывается

"Да, ночью судья ехал мимо блокпоста, нацгвардеец увидел, что очень быстро едет машина, пошел ставить фишку, чтоб остановить и проверить документы", - рассказал он.

По словам источника, на место тут же подъехала полиция и ГБР. Водитель сразу отказался от теста на алкоголь. Сейчас на месте аварии происходят следственные действия.

Известно, что правоохранителли хотели принудительно взять виновника аварии на освидетельствование, но он снова отказался. Сейчас готовится ходатайство в суд, чтобы принудительно отправить его на освидетельствование по решению суда.

В соцсетях пишут, что у погибшего нацгвардейца остались двое детей.

Что говорят в ГБР?

В ГБР официально подтвердили факт ДТП с участием председателя одного из райсудов Киевской области, которое случилось на блокпоста в городе Киеве.

Как отметили в ведомстве, судья задержан.

"От проведения осмотра на состояние опьянения в здравоохранении он отказался", - добавили в пресс-службе.

Досудебное расследование в уголовном производстве начато по статье нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения, если они повлекли смерть потерпевшего (ч. 3 ст. 286-1 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.