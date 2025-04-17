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В Киеве подростки все чаще "играют со смертью": родителей предупредили об опасном тренде

Четверг 17 апреля 2025 11:18
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В Киеве подростки все чаще "играют со смертью": родителей предупредили об опасном тренде Подростки в Киеве все чаще рискуют жизнью ради развлечения (фото: freepik.com)
Автор: Ирина Костенко

В последнее время в Киеве фиксируют рост количества случаев зацепинга среди подростков. Это - чрезвычайно опасное занятие, которое может иметь фатальные последствия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Департамента транспортной инфраструктуры Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Что такое зацепинг и как за него могут наказать

Украинцам объяснили, что зацепинг - это:

  • попытки детей и подростков кататься на внешних частях общественного транспорта (в частности трамваях, троллейбусах, поездах метро и электричках);
  • нарушение правил пользования общественным транспортом;
  • чрезвычайно опасное занятие, которое может иметь фатальные последствия.

За такие действия в Украине предусмотрена административная, а в случае серьезных последствий - уголовная ответственность.

Чем опасен проезд в неприспособленных для этого местах

Учитывая ситуацию, сложившуюся в столице, специалисты напомнили гражданам, чем именно опасен проезд в местах, которые к этому не приспособлены.

Высокое напряжение. Контактные рельсы или линии питания в метро и электротранспорте имеют сверхвысокое напряжение (так, контактный рельс в подземке имеет напряжение в 825 В).

"Даже короткое прикосновение приводит к сильному поражению током, которое имеет летальный исход", - рассказали украинцам.

Резкое торможение или движение с препятствиями. Речь идет о том, что транспорт может неожиданно остановиться или резко изменить скорость (при этом человек, который находится снаружи - на крыше, буферах или между вагонами - практически не имеет шанса удержаться).

Результатом является падение на рельсы, где есть высокое напряжение, или же под колеса транспортного средства.

Ограниченные габариты тоннеля в метрополитене.

"На некоторых участках тоннелей метро габариты являются минимальными - они предназначены исключительно для прохождения вагонов. Любое пребывание за пределами вагона, в частности на крыше или снаружи, является смертельно опасным", - рассказали эксперты.

Плохая видимость - машинист или водитель может физически не видеть, что кто-то цепляется за транспорт. Поэтому он не сможет среагировать или остановиться вовремя.

Нарушение аэродинамики и давление воздуха. Речь идет о том, что на высокой скорости создается сильный поток воздуха (то есть человека может буквально сорвать или прижать к элементам инфраструктуры - например опорам или стенам).

Опасность для других пассажиров и движения.

"Зацеперы нарушают правила безопасности и ставят под угрозу не только свою жизнь, но и жизнь других участников дорожного движения", - объяснили в КГГА.

Кроме того, такие действия затрудняют работу транспорта и вызывают задержки.

Как можно предотвратить трагедию: советы украинцам

В Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА призывают родителей, учителей и молодежь обратить внимание на опасность, которая связана с таким экстремальным хобби, как зацепинг.

Украинцам рекомендуют говорить с детьми:

  • об ответственности;
  • о давлении сверстников;
  • о цене мгновенных решений.

Кроме того, пассажиров и прохожих просят:

  • не оставаться равнодушными, если они стали свидетелями зацепинга;
  • сообщать о нарушении водителю или полиции.

Напомним, ранее мы рассказывали, как могут оштрафовать родителей за ненадлежащие условия для детей в Украине и в каких случаях ребенка у родителей могут забрать за границей.

Читайте также, как украинцы могут получить "взрослый статус" - полную гражданскую дееспособность - раньше совершеннолетия.

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