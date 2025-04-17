В Киеве подростки все чаще "играют со смертью": родителей предупредили об опасном тренде
В последнее время в Киеве фиксируют рост количества случаев зацепинга среди подростков. Это - чрезвычайно опасное занятие, которое может иметь фатальные последствия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Департамента транспортной инфраструктуры Киевской городской государственной администрации (КГГА).
Что такое зацепинг и как за него могут наказать
Украинцам объяснили, что зацепинг - это:
- попытки детей и подростков кататься на внешних частях общественного транспорта (в частности трамваях, троллейбусах, поездах метро и электричках);
- нарушение правил пользования общественным транспортом;
- чрезвычайно опасное занятие, которое может иметь фатальные последствия.
За такие действия в Украине предусмотрена административная, а в случае серьезных последствий - уголовная ответственность.
Чем опасен проезд в неприспособленных для этого местах
Учитывая ситуацию, сложившуюся в столице, специалисты напомнили гражданам, чем именно опасен проезд в местах, которые к этому не приспособлены.
Высокое напряжение. Контактные рельсы или линии питания в метро и электротранспорте имеют сверхвысокое напряжение (так, контактный рельс в подземке имеет напряжение в 825 В).
"Даже короткое прикосновение приводит к сильному поражению током, которое имеет летальный исход", - рассказали украинцам.
Резкое торможение или движение с препятствиями. Речь идет о том, что транспорт может неожиданно остановиться или резко изменить скорость (при этом человек, который находится снаружи - на крыше, буферах или между вагонами - практически не имеет шанса удержаться).
Результатом является падение на рельсы, где есть высокое напряжение, или же под колеса транспортного средства.
Ограниченные габариты тоннеля в метрополитене.
"На некоторых участках тоннелей метро габариты являются минимальными - они предназначены исключительно для прохождения вагонов. Любое пребывание за пределами вагона, в частности на крыше или снаружи, является смертельно опасным", - рассказали эксперты.
Плохая видимость - машинист или водитель может физически не видеть, что кто-то цепляется за транспорт. Поэтому он не сможет среагировать или остановиться вовремя.
Нарушение аэродинамики и давление воздуха. Речь идет о том, что на высокой скорости создается сильный поток воздуха (то есть человека может буквально сорвать или прижать к элементам инфраструктуры - например опорам или стенам).
Опасность для других пассажиров и движения.
"Зацеперы нарушают правила безопасности и ставят под угрозу не только свою жизнь, но и жизнь других участников дорожного движения", - объяснили в КГГА.
Кроме того, такие действия затрудняют работу транспорта и вызывают задержки.
Как можно предотвратить трагедию: советы украинцам
В Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА призывают родителей, учителей и молодежь обратить внимание на опасность, которая связана с таким экстремальным хобби, как зацепинг.
Украинцам рекомендуют говорить с детьми:
- об ответственности;
- о давлении сверстников;
- о цене мгновенных решений.
Кроме того, пассажиров и прохожих просят:
- не оставаться равнодушными, если они стали свидетелями зацепинга;
- сообщать о нарушении водителю или полиции.
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