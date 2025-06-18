В Киеве под завалами разрушенного дома продолжают доставать тела жертв

В Киеве продолжаются поисково-спасательные работы после массированной атаки РФ в ночь на 17 июня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МВД Игоря Клименко в телемарафоне и ГСЧС Украины.

Как сообщает ГСЧС, количество погибших в девятиэтажном доме возросло до 18.

"Количество жертв в доме в Соломенском районе возросло до 18. Спасатели деблокировали из-под завалов тело женщины", - сообщил руководитель КГВА Тимур Ткаченко.

Сейчас известно, что в результате ночного обстрела столицы погибли 23 человека, еще 134 получили ранения.

По словам Клименко, спасательные работы продолжаются, специалисты уже добрались до подвальных помещений.

"Не хочу прогнозировать, но надеюсь, что до конца дня основные аварийно-спасательные и поисковые работы мы закончим", - отметил он.

Обновлено

По состоянию на 10:40 стало известно, что до 19 человек возросло количество погибших в результате российского удара по девятиэтажному дому в Соломенском районе.

Фото: Спасатели деблокировали из-под завалов тело жертвы (t.me/dsns_telegram)

По данным ГСЧС, сейчас уже известно о 24 погибших.