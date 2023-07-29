В Киеве под посольством РФ прошла акция к годовщине теракта в Еленовке

Участники акции пришли под здание российского посольства с плакатами, на которых, в частности, были призывы освободить из плена бойцов "Азова". Также активисты принесли фотографии погибших в результате теракта пленных военных.

Участие в акции под российским посольством приняли около 500 человек.

Фото: украинцы провели акцию под посольством РФ в Киеве (Виталий Носач, РБК-Украина)

Теракт в Еленовке

В ночь на 29 июля 2022 г. произошел взрыв в колонии в оккупированной Еленовке. Инцидент привел к смерти более 50 пленных украинских военных, а еще 130 были ранены.

Согласно расследованию украинских властей, взрыв произошел из-за того, что россияне взорвали термобарическое оружие в бараке с пленными "азовцами". По данным СБУ, были использованы гранаты "Шмель".

Для того, чтобы замаскировать свое преступление, россияне распространили ложную информацию о том, что по колонии был нанесен удар украинских ракет HIMARS. Однако, на днях, спустя почти год после трагедии, ООН официально опровергла версию россиян и заявила, что HIMARS точно не был причиной взрыва.

Сегодня заявление к годовщине трагедии в Еленовке сделал президент Владимир Зеленский. "Пусть каждая потеря России будет расплатой за ее зло и пусть каждый оккупант, каждый российский убийца, все ответственные за этот террор против Украины и украинцев знают - пока еще живы, - что справедливость побеждает. Украина победит", - подчеркнул он в своем видеообращении.

Больше о трагедии в колонии вы можете прочитать в материале РБК-Украина - "На казнь забирали по спискам. Что известно о теракте в Еленовке через год после трагедии".

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