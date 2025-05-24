В Киеве во время атаки мужчина пытался совершить самоубийство в укрытии

В Киеве мужчина пытался совершить самоубийство в ночь на 24 мая. Мужчина выстрелил в себя в укрытии во время российской атаки.

Об этом РБК-Украина рассказали в полиции Киева.

В полиции Киева подтвердили РБК-Украина, что был факт попытки самоубийства. Сейчас мужчина в больнице. В каком он сейчас состоянии - неизвестно.

Сегодня ряд Telegram-каналов сообщили, что якобы во время ночной атаки в укрытии школы мужчина произвел выстрел себе в голову. В сети писали, что мужчину госпитализировали. По словам очевидцев, он якобы был в наркотическом опьянении.

Напомним, в пятницу, 23 мая, в Киеве женщина устроила стрельбу. Женщина, находясь рядом с подъездом, из оружия произвела выстрел в сторону дома, а после ушла.

Также недавно мужчина совершил смертельную стрельбу на Софиевской Борщаговке под Киевом. Мужчина расстрелял военнослужащего и его тещу. 63-летнего подозреваемого задержали по месту жительства.

Правоохранители провели обыск по месту жительства фигуранта, где обнаружили и изъяли автомат, более 300 патронов калибра 5,45 миллиметра, гранату Ф-1. По данным следствия, между задержанным и военным был конфликт из-за продажи оружия.

Мужчине объявили подозрение по факту умышленного убийства двух человек. В суде подозреваемому избрали меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

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