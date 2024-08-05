В Киеве на Печерске военный устроил стрельбу, - источники

Отметим, что накануне в СМИ и социальных сетях распространилась информация о том, что военный напал на охранника ЖК "Бульвар Фонтанов" в Печерском районе столицы. Сообщалось, что по приезду правоохранителей первый пытался сбежать на машине и не останавливался по требованию полицейских.

Как рассказали РБК-Украина источники, речь идет о действующем военнослужащем, который получил ранение на фронте и находился на лечении.

После инцидента его задержали правоохранители и передали командованию воинской части. Что касается пистолета, то он не боевой. Охранник, с которым у задержанного случился конфликт, ранений не получил. Военный стрелял в воздух.