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В Киеве объявили воздушную тревогу: россияне снова запустили дроны

Среда 20 ноября 2024 05:43
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В Киеве объявили воздушную тревогу: россияне снова запустили дроны Фото: люди в укрытии (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Утром, 20 ноября, в Киеве снова объявили воздушную тревогу. Причиной сигнала стали дроны россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

Сигнал тревоги был слышен в 05:37. За несколько минут до этого военные предупредили, что в направлении Киева с юга летит вражеский ударный беспилотник. Киевлян призывали находиться в укрытиях.

Где объявили тревогу

По состоянию на 05:43 карта воздушных тревог выглядит так. Как можно увидеть, сигнал продолжается в Киевской, Винницкой, Хмельницкой, Черкасской, Черниговской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях. Дополнительно темно-красным цветом обозначены Луганская область и оккупированный Крым, однако это происходит уже в течение многих месяцев.

В Киеве объявили воздушную тревогу: россияне снова запустили дроны

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