В Киеве объявили воздушную тревогу: россияне снова запустили дроны

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

Сигнал тревоги был слышен в 05:37. За несколько минут до этого военные предупредили, что в направлении Киева с юга летит вражеский ударный беспилотник. Киевлян призывали находиться в укрытиях.

Где объявили тревогу

По состоянию на 05:43 карта воздушных тревог выглядит так. Как можно увидеть, сигнал продолжается в Киевской, Винницкой, Хмельницкой, Черкасской, Черниговской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях. Дополнительно темно-красным цветом обозначены Луганская область и оккупированный Крым, однако это происходит уже в течение многих месяцев.