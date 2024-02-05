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В Киеве на Оболони произошло ДТП: пострадали пять человек, среди них ребенок (фото)

Фото: в Киеве на Оболони произошло ДТП, пятеро пострадавших (facebook.com/UA.KyivPolice)
Автор: Наталия Гурковская

Поздно вечером, 4 февраля, в Киеве, на Оболони, произошло ДТП. В аварии пострадали пять человек, среди которых ребенок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Киева.

"Дорожно-транспортное происшествие произошло по улице Героев Днепра на столичной Оболони. В результате ДТП пять человек госпитализированы в больницу", - говорится в сообщении.

Подробности ДТП

4 февраля около 22:00 в полицию Киева поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с пострадавшими. Для выяснения обстоятельств произошедшего на место выезжала следственно-оперативная группа по расследованию ДТП столичного главка.

 

На месте происшествия правоохранители установили, что 39-летний водитель автомобиля Ford Mustang не выбрал безопасной скорости и выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Ford Mondeo.

"В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля Ford Mustang, а также водитель и двое пассажиров автомобиля Ford Mondeo, среди которых 7-летний ребенок, получили телесные повреждения и были госпитализированы в больницу с разными телесными повреждениями", - добавили в полиции.

На месте происшествия продолжают работать следователи, решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

По факту происшествия следователи возбудили уголовное производство по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины - нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами.

ДТП в Киеве

1 февраля в Киеве, по проспекту Академика Глушкова, произошла дорожная авария. В результате погибла девушка-подросток.

А 6 ноября 2023 года в Киеве на блокпосте сбили сотрудницу пограничной службы, которая несла службу на блокпосте. Женщина получила телесные повреждения, она госпитализирована.

Двумя днями позже в Киеве, 8 ноября, произошла авария с участием двух автобусов общественного транспорта. Семь человек пострадали, двое из них - в больнице.

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КиевДТП