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В Киеве на Оболони произошла стрельба, есть раненый: полиция раскрыла первые детали

Среда 26 марта 2025 20:23
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В Киеве на Оболони произошла стрельба, есть раненый: полиция раскрыла первые детали Фото: в Киеве на Оболони произошла стрельба 26 марта (facebook.com/UA.KyivPolice)
Автор: Наталья Кава

В Оболонском районе Киева 26 марта произошла стрельба. В результате происшествия ранения получил местный житель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Киева.

Около 14:35 в полицию поступило сообщение о том, что на улице Иорданской неизвестный мужчина несколько раз выстрелил в местного жителя и скрылся с места происшествия.

На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа, оперативные работники и кинолог со служебной собакой.

По указанному адресу было обнаружено 48-летнего пострадавшего с ранениями головы, которого медики в тяжелом состоянии забрали в больничное учреждение. Во время осмотра места происшествия правоохранители обнаружили стреляные гильзы.

Фото: в Киеве на Оболони произошла стрельба 26 марта (facebook.com/UA.KyivPolice)

В связи с происшествием в столице была введена специальная полицейская операция. На поиски злоумышленника ориентировали все наряды полиции. В результате проведенных мероприятий полицейские обнаружили автомобиль нападавшего и задержали стрелка. Им оказался оказался 52-летний киевлянин, с ним сейчас продолжаются следственные действия.

Начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины.

Инциденты со стрельбой в Украине

Ранее мы писали о том, что в Харькове мужчина устроил стрельбу из окна автомобиля.

Также вчера в одном из районов Харькова неизвестный открыл стрельбу по двум пассажирским автобусам.

Ранее в Подольском районе Киева произошла стрельба в офисном здании 20 марта. Стрелок после преступления покончил с собой.

Кроме того, в Киеве трое мужчин устроили стрельбу и погоню за иностранцем. После того, как они догнали потерпевшего, начали его избивать, требуя возврата денег.

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