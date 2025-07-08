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В Киеве неизвестный застрелил мужчину в собственном авто, нападавшего разыскивают

Вторник 08 июля 2025 08:28
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В Киеве неизвестный застрелил мужчину в собственном авто, нападавшего разыскивают Фото: в Киеве неизвестный застрелил мужчину в собственном авто (t.me/gunpKyiv)
Автор: Константин Широкун

В Деснянском районе Киева сегодня утром, 8 июля, неизвестный застрелил мужчину в собственном автомобиле, нападавшего разыскивает полиция.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.

"Полиция устанавливает обстоятельства убийства мужчины в Деснянском районе столицы. Сообщение о стрельбе поступило в полицию сегодня около 7 утра", - отметили в полиции.

Предварительно правоохранители выяснили, что к припаркованному на улице авто, в салоне которого находился мужчина, подошел неизвестный и выстрелил из оружия, после чего скрылся. От полученного огнестрельного ранения пострадавший погиб.

По словам пресс-службы полиции, сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа территориального подразделения и столичного главка, сотрудники уголовного розыска, кинологи.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины - умышленное убийство, нападавшего разыскивают.

Инциденты с оружием

Напомним, что в начале июня подросток в одной из школ Львова устроил стрельбу посреди класса. Полицейские установили ученика, который открыл огонь. Один из ребят принес в учебное заведение устройство для отстрела металлических шариков пневматического действия, которое принадлежит его отцу.

Также ранее сообщалось, что в центре Одессы 27 июня произошла стрельба. В результате инцидента есть раненый. По предварительной информации правоохранителей, между местным жителем произошел конфликт с неизвестными, во время которого он был ранен из оружия

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