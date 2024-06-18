В Киеве неизвестный выстрелил в мужчину в автомобиле и скрылся: полиция ищет нападавшего

"В столичную полицию линию 102 поступило сообщение о том, что на улице В. Ярмолы слышны выстрелы. В адрес немедленно выехали следственно-оперативные группы Главного и районного управлений полиции", - говорится в сообщении.

Предварительно правоохранители выяснили, что к припаркованному на улице авто, в котором находился муж с женой, подошел неизвестный и выстрелил в мужчину, после чего скрылся.

В полиции уточняют, что женщина не получила ранений.

"На месте происшествия работают все службы, решается вопрос предоставления правовой квалификации, принимаются меры по установлению и задержанию нападавшего", - сообщают правоохранители.