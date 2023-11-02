В Киеве неизвестные стреляли в автомобиль адвоката, их разыскивает полиция

В Шевченковском районе Киева следователи начали уголовное производство из-за обстрела автомобиля столичного адвоката.

Осмотрев транспортное средство, правоохранители обнаружили на лобовом стекле отверстия от пуль и вмятину на капоте. С места происшествия следователи изъяли доказательства, которые направили на экспертизу.

"В результате инцидента никто не пострадал", - сообщили в столичной полиции.

Пока же правонарушителям грозит лишение свободы на срок до семи лет.

Напомним, мы сообщали, что в начале лета в Одессе произошла перестрелка, в результате которой погиб человек.

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