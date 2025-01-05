В Киеве младенца оставили в запертой квартире: полиция разыскивает несовершеннолетнюю мать

Полиция Киева разыскивает 16-летнюю мать, которая оставила младенца в запертой квартире. Ребенок находился в критическом состоянии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление полиции Киева.

Полиция Киева устанавливает местонахождение матери, которая оставила своего годовалого ребенка в запертой квартире.

Сообщение о запертом младенце поступило ночью в Днепровское управление полиции. На место происшествия прибыли ювенальные полицейские, которые услышали за дверью квартиры детский плач, однако дверь никто не открывал. С помощью службы КАРС правоохранители открыли дверь.

В квартире находился ребенок в критическом состоянии, без взрослых. Врачи госпитализировали младенца, оказывая ему необходимую помощь.

"Личность матери ребенка установлена - это 16-летняя уроженка Херсонщины, которая проживает в столице", - пояснили правоохранители.

Полицейские отметили, что сейчас разыскивают женщину, а также устанавливают ее родственников.

По факту злостного невыполнения обязанностей по уходу за ребенком начато уголовное производство по статье 166 Уголовного кодекса Украины.

Заметим, что данная статья предусматривает до пяти лет лишения свободы.