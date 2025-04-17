В Киеве напали на известного журналиста Юрия Макарова, он в больнице: все подробности

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Где было совершено нападение на Юрия Макарова?

В каком состоянии находится известный журналист после покушения?

Что говорят полиция и коллеги журналиста об обстоятельствах происшествия?

Кто такой Юрий Макаров и чем он известен?

Что известно о покушении на журналиста

Чрезвычайное событие произошло 16 апреля поздно вечером. "Суспільне" сообщило, что неизвестный напал на Юрия Макарова и нанес ему ножевое ранение. Журналист в тяжелом состоянии госпитализирован. По состоянию на сейчас угрозы его жизни нет.

"Призываем министра внутренних дел Украины взять расследование под личный контроль. Команда Суспільного Мовлення желает скорейшего выздоровления Юрию Макарову и надеется, что нападающий будет найден и наказан", - говорится в сообщении "Суспільного".

Глава наблюдательного совета "Суспільного" и заместитель шеф-редактора "Детектора медиа" Светлана Остапа также сообщила о покушении на журналиста и поделилась, что уже общалась с Юрием Макаровым.

"Совершено нападение на Юрия Макарова! Юрий мне сказал, что с ним уже все в порядке. "Меня зашили и подбодрили", - цитирует она слова журналиста.

Полиция возбудила уголовное дело

Столичные полицейские сообщили, что уже начали уголовное производство по факту нападения на 69-летнего журналиста в Соломенском районе возле одного из жилых комплексов.

По данным правоохранителей, сообщение о мужчине с телесными повреждениями поступило в полицию вчера вечером. Неизвестный подошел к потерпевшему и неожиданно нанес удар ножом.

"Раненый госпитализирован, полицейские сейчас принимают меры по задержанию злоумышленника", - заявили в пресс-службе полиции Киева.

На месте работала следственно-оперативная группа. Полицейские изъяли орудие преступления и другие вещественные доказательства.

По указанному факту следователи Соломенского управления полиции возбудили уголовное производство по ч. 1 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) УКУ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет.

Кто такой Юрий Макаров, биография журналиста

Юрий Макаров - украинский журналист, документалист, писатель. Родился 24 апреля 1955 года в городе София (Болгария). Учился в Киевском университете им. Т. Шевченко.

Был женат четыре раза. Имеет дочь Марию 1997 года рождения. Владеет русским, французским, английским, болгарским и украинским языками.

Работал на ТРК "Студия 1+1" ведущим и главным редактором.

С 2008 года работал на Первом национальном телеканале (автор-ведущий программы "Культурный фронт"). До 2009 года Юрий Макаров был шеф-редактором, с тех пор обозревателем журнала "Украинская неделя".

С 2011 по 2013 год работал на телеканале "ТВi", ведущих программ "Цивилизация" и "Цивилизация 2.0". С 2015 года соведущий ток-шоу "Война и мир" (вместе с Евгением Степаненко) на телеканале "UA:Первый" с 2016 по 2017 год работал в сфере документальных фильмов.

С 2017 по 2019 год Юрий Макаров являлся членом правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ). С 2019 года исполнительный продюсер Общественного телевидения НОТУ. Глава Комитета по Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко (с декабря 2019 по март 2023).

Лауреат премии Телевизионной академии Украины "Золотая Эра" в номинации "Лучшая культурно-историческая программа", многократный номинант и дважды лауреат национальной премии "Телетриумф" (2006, 2007), лауреат II премии PROMAX/BDA за лучшее промо телеканала. Номинант премии "Книга года BBC" за 2013 год с романом "За четверть десятая". Заслуженный журналист Украины.