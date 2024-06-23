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В Киеве на одном из энергетических предприятий обнаружили тело работника

Фото: в Киеве на одном из энергетических предприятий обнаружили тело мужчины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

В Киеве на одном из энергетических объектов обнаружили тело мужчины. Это работник компании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство энергетики Telegram.

43-летний работник предприятия без признаков жизни был обнаружен во время воздушной тревоги в укрытии. Причины смерти - неизвестны.

"Врачи скорой констатировали его смерть. Обстоятельства выясняются", - говорится в сообщении.

Также в Ивано-Франковской области возле опоры воздушной линии обнаружили оборванный провод и тело местной жительницы. На место инцидента вызывали полицию.

Напомним, в ночь на 22 июня россияне атаковали энергетические объекты в двух областях. Во Львовской области из-за обстрела возник пожар.

В Запорожской области в результате атаки ранения получили два энергетика. Сегодня стало известно, что один из раненых энергетиков скончался в больнице. Российская ракета убила диспетчера подстанции "Укрэнерго".

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