В Киеве на одном из энергетических предприятий обнаружили тело работника

Напомним, в ночь на 22 июня россияне атаковали энергетические объекты в двух областях. Во Львовской области из-за обстрела возник пожар.

В Запорожской области в результате атаки ранения получили два энергетика. Сегодня стало известно, что один из раненых энергетиков скончался в больнице. Российская ракета убила диспетчера подстанции "Укрэнерго".

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