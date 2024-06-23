ua en ru
Вс, 23 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Киеве на одном из энергетических предприятий обнаружили тело работника

Киев, Воскресенье 23 июня 2024 11:23
UA EN RU
В Киеве на одном из энергетических предприятий обнаружили тело работника Фото: в Киеве на одном из энергетических предприятий обнаружили тело мужчины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

В Киеве на одном из энергетических объектов обнаружили тело мужчины. Это работник компании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство энергетики Telegram.

43-летний работник предприятия без признаков жизни был обнаружен во время воздушной тревоги в укрытии. Причины смерти - неизвестны.

"Врачи скорой констатировали его смерть. Обстоятельства выясняются", - говорится в сообщении.

Также в Ивано-Франковской области возле опоры воздушной линии обнаружили оборванный провод и тело местной жительницы. На место инцидента вызывали полицию.

Напомним, в ночь на 22 июня россияне атаковали энергетические объекты в двух областях. Во Львовской области из-за обстрела возник пожар.

В Запорожской области в результате атаки ранения получили два энергетика. Сегодня стало известно, что один из раненых энергетиков скончался в больнице. Российская ракета убила диспетчера подстанции "Укрэнерго".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Минэнерго Энергетики
NEWS
Отсрочка по семейным обстоятельствам. Какие документы нужно предоставить: список
Отсрочка по семейным обстоятельствам. Какие документы нужно предоставить: список
DAILY
Танго Милея. Почему Аргентина наращивает поддержку Украины
Роман КотЖурналист РБК-Украина Танго Милея. Почему Аргентина наращивает поддержку Украины