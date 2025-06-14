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В Киеве мобилизованный упал с авто и погиб: в ТЦК рассказали детали инцидента

Фото: при попытке побега гражданин получил несовместимые с жизнью травмы (facebook.com/KyivMTCK)
Автор: Эдуард Ткач

На днях в сети распространялось видео, на котором мобилизованный в Киеве совершил попытку побега из авто ТЦК. Во время движения мужчина упал, из-за чего получил травмы и погиб.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Киевского городского ТЦК и СП.

"Во время транспортировки мобилизованных граждан в сборный пункт Киевского (ТЦК и СП - ред.), двое из них предприняли попытку побега. Они разбили окно транспортного средства и пытались покинуть его", - говорится в сообщении.

В ТЦК отметили, что во время этой попытки один из мобилизованных упал на дорогу. Мужчина получил несовместимые с жизнью травмы, что привело к его гибели.

Сейчас событие расследуют правоохранительные органы и следственно-оперативные группы для выяснения всех обстоятельств.

"Выражаем искренние соболезнования семье погибшего гражданина", - говорится в заметке.

Также в ТЦК отметили важность соблюдения соблюдения соблюдения конституционного долга "по защите родной земли от посягательств, а также неукоснительного выполнения требований законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации".

Другие инциденты с ТЦК

Напомним, 11 июня, в Харькове 29-летний мужчина устроил поджог в помещении территориального центра комплектования и социального поддержки.

В частности, он прибыл в ТЦК для проверки военно-учетных документов. Внутри комнаты он закрылся и поджег ткань зажигалкой, после чего воспользовался ситуацией и убежал через окно 2-го этажа.

Сейчас мужчине объявили подозрение и ему грозит до 10 лет лишения свободы.

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