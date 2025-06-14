В Киеве мобилизованный упал с авто и погиб: в ТЦК рассказали детали инцидента

На днях в сети распространялось видео, на котором мобилизованный в Киеве совершил попытку побега из авто ТЦК. Во время движения мужчина упал, из-за чего получил травмы и погиб.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Киевского городского ТЦК и СП.

"Во время транспортировки мобилизованных граждан в сборный пункт Киевского (ТЦК и СП - ред.), двое из них предприняли попытку побега. Они разбили окно транспортного средства и пытались покинуть его", - говорится в сообщении.

В ТЦК отметили, что во время этой попытки один из мобилизованных упал на дорогу. Мужчина получил несовместимые с жизнью травмы, что привело к его гибели.

Сейчас событие расследуют правоохранительные органы и следственно-оперативные группы для выяснения всех обстоятельств.

"Выражаем искренние соболезнования семье погибшего гражданина", - говорится в заметке.

Также в ТЦК отметили важность соблюдения соблюдения соблюдения конституционного долга "по защите родной земли от посягательств, а также неукоснительного выполнения требований законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации".