В Киеве вандал поджег флаги погибших военных на Майдане

Полиция Киева расследует инцидент на Майдане Независимости, где неизвестный мужчина пытался поджечь флажки, установленные в память о погибших военных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление Национальной полиции в городе Киеве.
Во время мониторинга социальных сетей правоохранители обнаружили видео, на котором молодой человек обливает флажки жидкостью из бутылки для розжига и пытается их поджечь.
Шевченковское управление полиции зарегистрировало указанную информацию и начало расследование. Сейчас продолжаются меры по установлению личности злоумышленника и его задержанию.
Напомним, что мужчина ночью повредил фотографии павших воинов на Майдане Независимости. Правоохранители его задержали.
Кроме того, полицейские Киева задержали 45-летнего мужчину, который публично унижал память погибших военнослужащих на Крещатике и на Майдане Независимости в столице.