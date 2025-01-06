В Киеве вандал поджег флаги погибших военных на Майдане

Полиция Киева расследует инцидент на Майдане Независимости, где неизвестный мужчина пытался поджечь флажки, установленные в память о погибших военных.

Во время мониторинга социальных сетей правоохранители обнаружили видео, на котором молодой человек обливает флажки жидкостью из бутылки для розжига и пытается их поджечь.

Шевченковское управление полиции зарегистрировало указанную информацию и начало расследование. Сейчас продолжаются меры по установлению личности злоумышленника и его задержанию.