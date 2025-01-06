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В Киеве вандал поджег флаги погибших военных на Майдане

Киев, Понедельник 06 января 2025 10:15
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В Киеве вандал поджег флаги погибших военных на Майдане Фото: В Киеве неизвестный пытался сжечь флажки погибших военных (GettyImages)
Автор: Владислава Ткаченко

Полиция Киева расследует инцидент на Майдане Независимости, где неизвестный мужчина пытался поджечь флажки, установленные в память о погибших военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление Национальной полиции в городе Киеве.

Во время мониторинга социальных сетей правоохранители обнаружили видео, на котором молодой человек обливает флажки жидкостью из бутылки для розжига и пытается их поджечь.

Шевченковское управление полиции зарегистрировало указанную информацию и начало расследование. Сейчас продолжаются меры по установлению личности злоумышленника и его задержанию.

Напомним, что мужчина ночью повредил фотографии павших воинов на Майдане Независимости. Правоохранители его задержали.

Кроме того, полицейские Киева задержали 45-летнего мужчину, который публично унижал память погибших военнослужащих на Крещатике и на Майдане Независимости в столице.

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Национальная полиция Полиция Киева
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