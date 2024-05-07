В Киеве маршрутка с пассажирами попала в ДТП: есть пострадавшие (фото)

Как отмечают правоохранители, автопроисшествие произошло сегодня около 8 часов в Днепровском районе столицы.

"По предварительной информации, водитель камаза, двигаясь по проспекту Георгия Нарбута, выполнял маневр поворота со второй полосы, в результате чего произошло столкновение с микроавтобусом", - говорится в сообщении.

Известно, что травмы получили водитель автобуса и 6 пассажиров. Врачи госпитализировали их в медицинское учреждение, их состояние устанавливается.

"На месте работает следственно-оперативная группа столичного Главка по расследованию ДТП, патрульные полицейские и врачи. Информация будет обновлена", - отмечают в столичной полиции.

Фото: ДТП с участием автобуса и грузовика в Днепровском районе столицы (www.facebook.com/UA.KyivPolice)