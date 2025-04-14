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В Киеве маршрутка с людьми влетела в автоцистерну: первые фото и детали о пострадавших

Понедельник 14 апреля 2025 11:30
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В Киеве маршрутка с людьми влетела в автоцистерну: первые фото и детали о пострадавших Фото: в Киеве маршрутка с людьми влетела в автоцистерну (t.me/gunpKyiv)
Автор: Наталья Кава

В Оболонском районе Киева утром понедельника, 14 апреля, маршрутка попала в ДТП с автомобилем Mercedes Benz. Пострадали пять человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.

По данным полиции, авария произошла около 08:40 утра на улице Днепроводской. Водитель маршрутки въехал в грузовой автомобиль Mercedes Benz, который был припаркован с правой стороны проезжей части.

По предварительным данным, в результате ДТП телесные повреждения получили пять пассажиров автобуса в возрасте от 32 до 56 лет. Их с телесными повреждения в виде переломов конечностей были доставлены в медицинские учреждения. А вот 54-летний водитель пассажирского автобуса предварительно был трезвым.

Фото: в Киеве маршрутка с людьми влетела в автоцистерну (t.me/gunpKyiv)

По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины - нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами.

Несколько недель назад масштабное дорожно-транспортное происшествие произошло в Бучанском районе Киевской области. Там столкнулись автомобиль Mitsubishi и маршрутное такси.

Также мы писали, что нетрезвый водитель устроил ДТП во время комендантского часа в Киеве. Пострадали трое пассажиров и сам водитель, у которого зафиксировали превышение алкоголя в крови в 10 раз.

А в начале января в Голосеевском районе Киева произошло ДТП. В результате столкновения минивэна и автобуса погибли два человека.

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