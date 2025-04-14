В Киеве маршрутка с людьми влетела в автоцистерну: первые фото и детали о пострадавших

В Оболонском районе Киева утром понедельника, 14 апреля, маршрутка попала в ДТП с автомобилем Mercedes Benz. Пострадали пять человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.

По данным полиции, авария произошла около 08:40 утра на улице Днепроводской. Водитель маршрутки въехал в грузовой автомобиль Mercedes Benz, который был припаркован с правой стороны проезжей части.

По предварительным данным, в результате ДТП телесные повреждения получили пять пассажиров автобуса в возрасте от 32 до 56 лет. Их с телесными повреждения в виде переломов конечностей были доставлены в медицинские учреждения. А вот 54-летний водитель пассажирского автобуса предварительно был трезвым.

Фото: в Киеве маршрутка с людьми влетела в автоцистерну (t.me/gunpKyiv)

По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины - нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами.

Несколько недель назад масштабное дорожно-транспортное происшествие произошло в Бучанском районе Киевской области. Там столкнулись автомобиль Mitsubishi и маршрутное такси.