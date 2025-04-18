В Киеве на Гидропарке подростки избили военного: двое уже в полиции

В Киеве возле станции метро "Гидропарк" произошла массовая драка. Группа подростков напала на военнослужащего.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Киева в Telegram.
По данным правоохранителей, группа парней подошла к мужчине в военной форме и спровоцировала конфликт. Подростки повалили военного на землю и начали бить руками и ногами.
"Полицейские задержали двух нападающих Это - 17-летние местные жители, правоохранители принимают меры по установлению остальных нападающих", - добавили в полиции.
Также там уточнили, что врачи предоставляют необходимую помощь пострадавшему мужчине. На месте инцидента работает следственно-оперативная группа. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 296 Уголовного кодекса Украины (грубое нарушение общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, сопровождающегося особой дерзостью или исключительным цинизмом).
Напомним, в начале февраля в Ровно женщина избила военного металлической трубой. У него обнаружили ушибы.
Также 8 февраля стало известно, что в Одессе работники медицинской клиники избили женщину, чей сын погиб на войне с Россией. Ее повалили на пол и били рукой по голове.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.