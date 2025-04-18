В Киеве на Гидропарке подростки избили военного: двое уже в полиции

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Киева в Telegram .

По данным правоохранителей, группа парней подошла к мужчине в военной форме и спровоцировала конфликт. Подростки повалили военного на землю и начали бить руками и ногами.



"Полицейские задержали двух нападающих Это - 17-летние местные жители, правоохранители принимают меры по установлению остальных нападающих", - добавили в полиции.

Также там уточнили, что врачи предоставляют необходимую помощь пострадавшему мужчине. На месте инцидента работает следственно-оперативная группа. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 296 Уголовного кодекса Украины (грубое нарушение общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, сопровождающегося особой дерзостью или исключительным цинизмом).