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В Киеве на Гидропарке подростки избили военного: двое уже в полиции

Киев, Пятница 18 апреля 2025 22:24
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В Киеве на Гидропарке подростки избили военного: двое уже в полиции Иллюстративное фото: полиция расследует избиение военного в Киеве (facebook.com/UA National Police)
Автор: Иван Носальский

В Киеве возле станции метро "Гидропарк" произошла массовая драка. Группа подростков напала на военнослужащего.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Киева в Telegram.

По данным правоохранителей, группа парней подошла к мужчине в военной форме и спровоцировала конфликт. Подростки повалили военного на землю и начали бить руками и ногами.

"Полицейские задержали двух нападающих Это - 17-летние местные жители, правоохранители принимают меры по установлению остальных нападающих", - добавили в полиции.

Также там уточнили, что врачи предоставляют необходимую помощь пострадавшему мужчине. На месте инцидента работает следственно-оперативная группа. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 296 Уголовного кодекса Украины (грубое нарушение общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, сопровождающегося особой дерзостью или исключительным цинизмом).

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Напомним, в начале февраля в Ровно женщина избила военного металлической трубой. У него обнаружили ушибы.

Также 8 февраля стало известно, что в Одессе работники медицинской клиники избили женщину, чей сын погиб на войне с Россией. Ее повалили на пол и били рукой по голове.

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