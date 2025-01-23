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В Киеве две девушки избили школьницу: полиция проводит проверку: полиция проводит проверку

Киев, Четверг 23 января 2025 20:49
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В Киеве две девушки избили школьницу: полиция проводит проверку: полиция проводит проверку Фото: девушки избили школьницу в Киеве (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Полиция Киева проверяет факт избиения школьницы в Оболонском районе. Инцидент зафиксирован на видео, которое опубликовали в соцсетях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Киева.

Столичные правоохранители объяснили, что сегодня, 23 января, проверяются факты относительно избиения школьницы в Оболонском районе Киева.

Как сообщили правоохранители, информация об инциденте была обнаружена во время мониторинга социальных сетей. В частности, в одном из Telegram-каналов было опубликовано видео, на котором две девушки бьют несовершеннолетнюю по лицу.

"Полицейские устанавливают обстоятельства этого события и всех ее участников. Более подробная информация будет предоставлена позже", - отметили правоохранители.

Буллинг и насилие среди подростков

Напомним, сегодня стало известно, что в Винницкой области 13-летний ученик 8 класса избил 12-летнего шестиклассника.

Данный инцидент снял на видео одноклассник потерпевшего.

На днях РБК-Украина рассказывало о том, что в Белой Церкви группа подростков избила и унижала 12-летнюю девочку.

Видео инцидента, где видно, как девочке угрожают, бросают в нее использованные жвачки и бьют, было опубликовано в сети.

Как сообщает Офис Генерального прокурора, по факту избиения ребенка 16 января открыто уголовное производство.

РБК-Украина рассказывало, что известно об этом инциденте.

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