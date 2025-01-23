В Киеве две девушки избили школьницу: полиция проводит проверку: полиция проводит проверку

Полиция Киева проверяет факт избиения школьницы в Оболонском районе. Инцидент зафиксирован на видео, которое опубликовали в соцсетях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Киева .

Столичные правоохранители объяснили, что сегодня, 23 января, проверяются факты относительно избиения школьницы в Оболонском районе Киева.

Как сообщили правоохранители, информация об инциденте была обнаружена во время мониторинга социальных сетей. В частности, в одном из Telegram-каналов было опубликовано видео, на котором две девушки бьют несовершеннолетнюю по лицу.

"Полицейские устанавливают обстоятельства этого события и всех ее участников. Более подробная информация будет предоставлена позже", - отметили правоохранители.