В Киеве две девушки избили школьницу: полиция проводит проверку: полиция проводит проверку
Полиция Киева проверяет факт избиения школьницы в Оболонском районе. Инцидент зафиксирован на видео, которое опубликовали в соцсетях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Киева.
Столичные правоохранители объяснили, что сегодня, 23 января, проверяются факты относительно избиения школьницы в Оболонском районе Киева.
Как сообщили правоохранители, информация об инциденте была обнаружена во время мониторинга социальных сетей. В частности, в одном из Telegram-каналов было опубликовано видео, на котором две девушки бьют несовершеннолетнюю по лицу.
"Полицейские устанавливают обстоятельства этого события и всех ее участников. Более подробная информация будет предоставлена позже", - отметили правоохранители.
Буллинг и насилие среди подростков
Напомним, сегодня стало известно, что в Винницкой области 13-летний ученик 8 класса избил 12-летнего шестиклассника.
Данный инцидент снял на видео одноклассник потерпевшего.
На днях РБК-Украина рассказывало о том, что в Белой Церкви группа подростков избила и унижала 12-летнюю девочку.
Видео инцидента, где видно, как девочке угрожают, бросают в нее использованные жвачки и бьют, было опубликовано в сети.
Как сообщает Офис Генерального прокурора, по факту избиения ребенка 16 января открыто уголовное производство.
РБК-Украина рассказывало, что известно об этом инциденте.
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