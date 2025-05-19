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В Киеве двое мужчин устроили стрельбу во время езды, полиция провела спецоперацию

Фото: в Киеве двое мужчин устроили стрельбу во время езды, полиция провела спецоперацию (t.me/gunpKyiv)
Автор: Сергей Пышкин

В Киеве двое мужчин устроили стрельбу в Дарницком районе во время езды в автомобиле. Оба уже задержаны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал полиции Киева.

Правоохранители узнали об инциденте во время мониторинга социальных сетей. На видео двое мужчин из автомобиля Audi стреляли из пистолета во время езды. В

Уже в течение часа местонахождение злоумышленников было определено - они отдыхали в местном ресторане.

 

Фото: в Киеве двое мужчин устроили стрельбу во время езды, полиция провела спецоперацию (t.me/gunpKyiv)

Во время задержания у злоумышленников изъяли пистолет. Оба - киевляне, в возрасте 22 и 33 года. Сейчас с ними общаются следователи в Дарницком управлении полиции.

Что грозит

Как пишет полиция, в результате инцидента было открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины - хулиганство, совершенное с применением оружия.

Согласно статье, злоумышленниками грозит до 7 лет.

 

Напомним, РБК-Украина писало о том, что 8 мая, неизвестный устроил стрельбу в Софиевской Борщаговке под Киевом. В результате инцидента были погибшие.

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Киев