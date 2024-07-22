В Киеве из Днепра вытащили тело парня, который накануне сорвался с канатного аттракциона

В Киеве из Днепра достали тело молодого человека, который вчера упал в результате обрыва канатной дороги. Погибшего нашли после почти суток активных поисков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера пресс-службы Киевской городской прокуратуры Ирину Винокурову и пресс-службу полиции Киева.

Отмечается, что тело погибшего парня обнаружено при обследовании дна реки. В целом поисковая операция, которую осуществляли сотрудники отдела полиции в речном порту Киев и спасатели ГСЧС, длилась почти сутки.

Вчера тело погибшего искали около семи часов и с наступлением сумерек операция по поискам была прекращена. Сегодня утром сотрудники полиции совместно со спасателями ГСЧС возобновили поисковые мероприятия.

Фото: спасатели и полиция обнаружили тело молодого человека, упавшего с канатного аттракциона в Днепр 21 июля (t.me/gunpKyiv)

В Киевской городской прокуратуре также подтвердили, что тело молодого человека уже нашли. Как отмечает пресс-секретарь ведомства Ирина Винокурова, на видео, которое распространялось по сети, видно как один из ребят завершает свой спуск по Днепру.

"Это - старший брат погибшего парня. В тот день они вместе катались на этом аттракционе. Вот мы видим на видео - трос оборвался, соответственно парень, который был прикреплен к этому тросу, упал в воду, а его брат успешно приземлился", – заметила она.

По ее словам, уголовное производство открыто по двум статьям: нарушение правил безопасности во время проведения опасных работ, а также служебная халатность. Максимальная санкция статей предусматривает наказание до 8 лет лишения свободы.

"Следствие только началось. То есть сейчас о подозрениях мы пока не говорим. Правоохранителями изъяты документы и мы будем изучать когда, кем и проверялись ли эти аттракционы и были ли они исправны. Ответы на все эти вопросы должно дать следствие", - отмечает Винокурова.

В то же время она подчеркнула, что у прокуратуры уже был вопрос к этому аттракциону еще в 2021 году. Тогда был проведен инвестиционный конкурс, в ходе которого избрали победившего фирму.

"Прокуроры подали иск в хозяйственный суд Киева и доказывали, что это аттракцион повышенной опасности", - проинформировала спикер.