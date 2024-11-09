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В Киеве девушка повесилась на знаке метро "Осокорки"

Фото: в Киеве девушка повесилась на знаке метро (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая, Юлия Акимова

В Киеве девушка совершила самоубийство. Утром правоохранители обнаружили девушку повешенной на знаке метро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий полиции Киева и СМИ.

Сегодня СМИ сообщили, что утром правоохранители обнаружили повешенное на знаке метро "Осокорки" тело девушки.

Как рассказали РБК-Украина в полиции Киева, судмедэкспертиза предварительно не выявила признаков насильственной смерти. О причинах неизвестно, полиция выясняет все детали инцидента.

Известно, что девушка была только в 2000 году рождения.

Самоубийства в Киеве

Напомним, что это не первый случай, связанный с самоубийствами в столице.

Ранее РБК-Украина писало о двух 17-летних девушках, выбросившихся с крыши многоэтажки. Ситуация произошла в октябре прошлого года.

По предварительной информации они вели прямой эфир во время самоубийства.

Заметим, что за две недели до этого в Киеве брат и сестра выбросились с 24 этажа в прямом эфире.

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Киев