В Киеве девушка повесилась на знаке метро "Осокорки"

Самоубийства в Киеве

Напомним, что это не первый случай, связанный с самоубийствами в столице.

Ранее РБК-Украина писало о двух 17-летних девушках, выбросившихся с крыши многоэтажки. Ситуация произошла в октябре прошлого года.

По предварительной информации они вели прямой эфир во время самоубийства.

Заметим, что за две недели до этого в Киеве брат и сестра выбросились с 24 этажа в прямом эфире.

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