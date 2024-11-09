В Киеве девушка повесилась на знаке метро "Осокорки"
В Киеве девушка совершила самоубийство. Утром правоохранители обнаружили девушку повешенной на знаке метро.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий полиции Киева и СМИ.
Сегодня СМИ сообщили, что утром правоохранители обнаружили повешенное на знаке метро "Осокорки" тело девушки.
Как рассказали РБК-Украина в полиции Киева, судмедэкспертиза предварительно не выявила признаков насильственной смерти. О причинах неизвестно, полиция выясняет все детали инцидента.
Известно, что девушка была только в 2000 году рождения.
Самоубийства в Киеве
Напомним, что это не первый случай, связанный с самоубийствами в столице.
Ранее РБК-Украина писало о двух 17-летних девушках, выбросившихся с крыши многоэтажки. Ситуация произошла в октябре прошлого года.
По предварительной информации они вели прямой эфир во время самоубийства.
Заметим, что за две недели до этого в Киеве брат и сестра выбросились с 24 этажа в прямом эфире.
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