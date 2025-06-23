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В Киеве деблокировали тело еще одной жертвы, количество пострадавших превысило 30 человек

Понедельник 23 июня 2025 15:18
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В Киеве деблокировали тело еще одной жертвы, количество пострадавших превысило 30 человек Фото: последствия обстрела Киева в ночь на 23 июня (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Российская Федерация нанесла очередной удар по Киеву этой ночью. По состоянию на 15:00 известно о более 30 пострадавших и 8 погибших в результате обстрела.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко.

"Киевляне продолжают обращаться за медицинской помощью после ночной атаки. По состоянию на 14:30 фиксируем уже 33 пострадавших. Из них 25 - в Шевченковском районе", - написал Ткаченко.

Также Ткаченко сообщил, что спасатели из-под завалов достали тело 8 человека, которого убила российская ракета.

Ночной обстрел Киева

Напомним, в ночь на понедельник, 23 июня, российские войска снова совершили комбинированную атаку на территорию Украины. Основной целью россиян был Киев и Белая Церковь. Россия применила дроны-камикадзе, баллистические и крылатые ракеты.

По словам министра внутренних дел Игоря Клименко, Россия нанесла удар по жилому дому в Киеве ракетой с фугасно-осколочной боевой частью. Ракета пробила дом и вызвала значительные повреждения.

Больше о последствиях массированного обстрела столицы - в материале РБК-Украина.

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