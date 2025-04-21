В Киеве четыре подростка избили военного на Гидропарке: объявлено подозрение

Инцидент произошел 18 апреля. По данным следствия, группа подростков - трое 17-летних и один 15-летний - спровоцировали конфликт с мужчиной в военной форме, который проходит службу в подразделении Нацгвардии.

Известно, что военный находился в отпуске и приехал в Киев.

Очевидцы рассказали, что перед нападением подростки спорили с другими людьми, а потом начали агрессивно вести себя в отношении военнослужащего.

Момент стычки был снят на видео.

Фото: В Киеве четыре подростка избили военного на Гидропарке

Четырем несовершеннолетним, которые устроили драку с военнослужащим в столичном Гидропарке, сообщено о подозрении в хулиганстве, совершенном группой лиц (ч. 2 ст. 296 УК Украины).

Сейчас прокуратура подала ходатайство о применении к подозреваемым меры пресечения в виде домашнего ареста. Санкция инкриминируемой статьи предусматривает до 4 лет лишения свободы.

Досудебное расследование осуществляют ювенальные следователи полиции Киева.