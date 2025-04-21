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В Киеве четыре подростка избили военного на Гидропарке: объявлено подозрение

Фото: В Киеве четыре подростка избили военного на Гидропарке (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Четверо подростков избили военного в киевском Гидропарке. Всем им объявили подозрение за хулиганство.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую прокуратуру.

Инцидент произошел 18 апреля. По данным следствия, группа подростков - трое 17-летних и один 15-летний - спровоцировали конфликт с мужчиной в военной форме, который проходит службу в подразделении Нацгвардии.

Известно, что военный находился в отпуске и приехал в Киев.

Очевидцы рассказали, что перед нападением подростки спорили с другими людьми, а потом начали агрессивно вести себя в отношении военнослужащего.

Момент стычки был снят на видео.

Фото: В Киеве четыре подростка избили военного на Гидропарке

Четырем несовершеннолетним, которые устроили драку с военнослужащим в столичном Гидропарке, сообщено о подозрении в хулиганстве, совершенном группой лиц (ч. 2 ст. 296 УК Украины).

Сейчас прокуратура подала ходатайство о применении к подозреваемым меры пресечения в виде домашнего ареста. Санкция инкриминируемой статьи предусматривает до 4 лет лишения свободы.

Досудебное расследование осуществляют ювенальные следователи полиции Киева.

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Напомним, в начале февраля в Ровно женщина избила военного металлической трубой. У него обнаружили ушибы.

Также 8 февраля стало известно, что в Одессе работники медицинской клиники избили женщину, чей сын погиб на войне с Россией. Ее повалили на пол и били рукой по голове.

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