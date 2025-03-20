ua en ru
Чт, 20 марта News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

В Киеве мужчина устроил стрельбу в офисе, а затем покончил с собой

Киев, Четверг 20 марта 2025 18:27
UA EN RU
В Киеве мужчина устроил стрельбу в офисе, а затем покончил с собой Иллюстративное фото: в Киеве произошла очередная стрельба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

В Подольском районе Киева сегодня, 20 марта, произошла стрельба в офисном здании. Стрелок после преступления покончил с собой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Киева в Telegram.

Около 13:00 полицейским сообщили, что в Подольском районе произошла стрельба. Правоохранители установили, что 39-летний мужчина зашел в офисное здание и несколько раз выстрелил в сотрудницу компании. После этого злоумышленник скрылся с места преступления.

Фото: полицейские расследуют стрельбу в Киеве (t.me/gunpKyiv)

53-летнюю женщину доставили в больницу. Она получила ранения лица и тела.

Полицейские обнаружили на месте преступления "устройство для отстрела резиновых пуль", которое оставил стрелок.

"В дальнейшем злоумышленник на транспортном средстве добрался до одного из мостов столицы и, покинув автомобиль, совершил самоубийство, спрыгнув с моста в Днепр", - уточнили в полиции.

Тело мужчины из реки достали спасатели, его осматривает судебно-медицинский эксперт. Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

Стрельба в Киеве

Напомним, только вчера, 19 марта, в Киеве также произошла стрельба. Трое мужчин устроили погоню за иностранцем.

Злоумышленники требовали, чтобы иностранец вернул им долг в размере 120 тысяч долларов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Национальная полиция
NEWS
Пожары, взрывы, эвакуация. Что происходит в Энгельсе после самой массированной атаки дронов
Пожары, взрывы, эвакуация. Что происходит в Энгельсе после самой массированной атаки дронов
DAILY
Китай с Путиным или Трампом? Чью сторону выбрал Пекин в переговорах про мир в Украине
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Китай с Путиным или Трампом? Чью сторону выбрал Пекин в переговорах про мир в Украине