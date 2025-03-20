В Киеве мужчина устроил стрельбу в офисе, а затем покончил с собой

В Подольском районе Киева сегодня, 20 марта, произошла стрельба в офисном здании. Стрелок после преступления покончил с собой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Киева в Telegram .

Около 13:00 полицейским сообщили, что в Подольском районе произошла стрельба. Правоохранители установили, что 39-летний мужчина зашел в офисное здание и несколько раз выстрелил в сотрудницу компании. После этого злоумышленник скрылся с места преступления.

Фото: полицейские расследуют стрельбу в Киеве (t.me/gunpKyiv)

53-летнюю женщину доставили в больницу. Она получила ранения лица и тела.

Полицейские обнаружили на месте преступления "устройство для отстрела резиновых пуль", которое оставил стрелок.

"В дальнейшем злоумышленник на транспортном средстве добрался до одного из мостов столицы и, покинув автомобиль, совершил самоубийство, спрыгнув с моста в Днепр", - уточнили в полиции.

Тело мужчины из реки достали спасатели, его осматривает судебно-медицинский эксперт. Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.