В Киеве мужчина расстрелял авто на ходу из пистолета, его задержали

Сегодня утром, 23 июля, неизвестный в Подольском районе Киева открыл стрельбу из пистолета по движущемуся автомобилю. Впоследствии нападавшего задержала полиция.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.

Сообщение о стрельбе поступило от местных жителей, которые сообщили, что неизвестный открыл стрельбу на территории жилого комплекса по автомобилю, который двигался. На место происшествия прибыли оперативники территориального подразделения, следственно-оперативная группа и патрульные полицейские.

Полиция нашла стрелка

Правоохранители оперативно разыскали и задержали 35-летнего правонарушителя в порядке ст. 208 УПК Украины. Мужчина объяснил свои действия тем, что стрелял в сторону автомобиля из травматического оружия из-за конфликта с водителем, произошедшего накануне. Владелец транспортного средства не пострадал.

Что ему грозит

Следователи изъяли орудие совершения преступления. По данному факту начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 УК Украины - хулиганство, совершенное с применением оружия. Задержанному грозит до семи лет лишения свободы.