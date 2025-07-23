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В Киеве мужчина расстрелял авто на ходу из пистолета, его задержали

Среда 23 июля 2025 08:27
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В Киеве мужчина расстрелял авто на ходу из пистолета, его задержали Фото: в Киеве мужчина расстрелял авто на ходу из пистолета (facebook.com/kyivpatrol)
Автор: Константин Широкун

Сегодня утром, 23 июля, неизвестный в Подольском районе Киева открыл стрельбу из пистолета по движущемуся автомобилю. Впоследствии нападавшего задержала полиция.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.

Сообщение о стрельбе поступило от местных жителей, которые сообщили, что неизвестный открыл стрельбу на территории жилого комплекса по автомобилю, который двигался. На место происшествия прибыли оперативники территориального подразделения, следственно-оперативная группа и патрульные полицейские.

В Киеве мужчина расстрелял авто на ходу из пистолета, его задержали

Полиция нашла стрелка

Правоохранители оперативно разыскали и задержали 35-летнего правонарушителя в порядке ст. 208 УПК Украины. Мужчина объяснил свои действия тем, что стрелял в сторону автомобиля из травматического оружия из-за конфликта с водителем, произошедшего накануне. Владелец транспортного средства не пострадал.

В Киеве мужчина расстрелял авто на ходу из пистолета, его задержали

Что ему грозит

Следователи изъяли орудие совершения преступления. По данному факту начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 УК Украины - хулиганство, совершенное с применением оружия. Задержанному грозит до семи лет лишения свободы.

В Киеве мужчина расстрелял авто на ходу из пистолета, его задержали

Инциденты с оружием в Киеве

Напомним, что в июле в Голосеевском районе Киева произошла стрельба, в результате которой погиб мужчина. Полиция устанавливает обстоятельства убийства.

Кроме того, ранее столичная полиция устанавливала обстоятельства убийства мужчины в Деснянском районе. Предварительно правоохранители выяснили, что к припаркованному на улице авто, в салоне которого находился мужчина, подошел неизвестный и выстрелил из оружия, после чего скрылся. От полученного огнестрельного ранения пострадавший погиб.

Также в мае в одном из отелей Святошинского района Киева также произошла стрельба. Тогда в городе была введена специальная полицейская операция. В результате проведенных мероприятий злоумышленника задержали.

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