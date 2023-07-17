В Киеве мужчина проник в офис и устроил стрельбу, его задержали

Как сообщается, утром 17 июля неизвестный вошел в офисное помещение по улице Бойчука, в результате чего сработала сигнализация. По адресу прибыл наряд частной охраны, в который мужчина начал стрелять.

В результате был ранен один сотрудник.

Далее вооруженный правонарушитель забаррикадировался в офисе. Однако спецназовцам КОРД удалось его задержать.

Задержанным оказался владелец офиса, 1980 года рождения. Мотивы такого поступка устанавливаются.

Следователи Печерского управления полиции начали уголовное производство по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины - покушение на умышленное убийство. За совершение тяжкого преступления ему грозит до 15 лет лишения свободы.