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В Киеве мужчина подорвал себя гранатой возле детской площадки

Фото: житель Киева подорвал себя гранатой (facebook.com/UA.KyivPolice)
Автор: Наталья Юрченко

В Киеве утром 22 марта в руках мужчины разорвалась граната. В результате взрыва житель столицы погиб.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на полицию Киева.

Трагедия произошла на переулке Квитневом в Подольском районе столицы. По предварительной информации, граната сдетонировала в руках 29-летнего мужчины, в результате чего он погиб.

На опубликованных кадрах заметно, что инцидент произошел недалеко от детской площадки.

Причины и обстоятельства трагедии устанавливают правоохранители. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 115 УК (преднамеренное убийство с дополнительной квалификацией самоубийство).

Фото: житель Киева подорвал себя гранатой (facebook.com/UA.KyivPolice)

Напомним, 19 марта в Чернигове во дворе жилого дома мужчина подорвался на гранате.

Также недавно в Херсонской области 35-летний мужчина наткнулся на российскую мину в лесу.

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