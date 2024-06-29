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В Киеве мужчина взорвал гранату: повреждено 11 автомобилей (фото)

Фото: в Киеве мужчина взорвал гранату, повреждено 11 автомобилей (t.me/gunpKyiv)
Автор: Наталия Гурковская

В Киеве мужчина выдернул чеку из гранаты в Деснянском районе 29 июня. В итоге, повреждены больше десяти авто, но никто не пострадал.

Об сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Киева.

"Сегодня, около 01:00, в полицию поступило сообщение о взрыве в одном из жилых кварталов Деснянского района", - говорится в сообщении.

На месте полицейские выяснили, что взрыв произошел из-за подрыва ручной гранаты. Подрывником оказался местный житель, 1973 года рождения, которого полицейские при силовой поддержке задержали по месту жительства, привлекая спецназовцев "Корд".

 

Во время обыска квартиры мужчины полицейские изъяли пять гранат и около 40 патронов разного калибра. Нарушителю грозит до 7 лет заключения.

Взрывы гранат в Киеве

Отметим, что подобный случай в Киеве уже далеко не первый. Например, в апреле в одной из многоэтажек в Святошинском районе Киева произошел взрыв гранаты. Пострадали двое мужчин.

А в начале июня в Киеве в Шевченковском районе произошел взрыв гранаты возле многоэтажки. В результате инцидента ранения получила женщина.

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