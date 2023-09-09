RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Киеве мужчина с ножом напал на двоих детей: его разыскивают

Фото: Полиция разыскивает мужчину, который напал на двоих детей (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

В Киеве мужчина напал на двух детей, одного из которых он ранил. Сейчас злоумышленника разыскивают.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Киева .

По данным полиции, сегодня около 17:00 часов на улице Милютенко двое мальчиков 10 и 11 лет пытались возвести палатку. В то же время к ним подошел неизвестный мужчина и предложил помощь. 

После того как дети отказались, злоумышленник напал на них. В частности, одному парню он порвал футболку, а другому - нанес ножевое ранение руки и скрылся. Ребенка госпитализировали.

Сейчас принимаются меры по задержанию злоумышленника. К розыску задействован личный состав Деснянского управления полиции, оперативники уголовного розыска столичного главка и патрульные полицейские.

Нападения на детей

Недавно в Германии русскоязычный мужчина напал на детей из-за украинского языка. Одного мальчика злоумышленник сбросил с моста.

Сейчас мужчина объявлен в розыск. На вид злоумышленнику от 40 до 45 лет.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киевполиция