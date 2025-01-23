В Киеве мужчина напал на работника ГБР с кухонным ножом: что известно

В Киеве мужчина совершил покушение на убийство работника Государственного бюро расследований (ГБР). Орудием преступления стал кухонный нож.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Главного управления Национальной полиции в городе Киеве.
Правоохранители рассказали, что сотрудники ГБР проводили следственные действия по месту жительства 28-летнего киевлянина, который подозревается в совершении преступления.
Желая избежать ответственности за совершенное ранее преступление, фигурант дела совершил нападение на правоохранителя и нанес ему телесные повреждения.
Досудебным расследованием было установлено, что во время общения с правоохранителями, злоумышленник:
Орудие преступления (фото: kyiv.npu.gov.ua)
Раненого правоохранителя госпитализировали медики, а нападавшего несколько позже задержали сотрудники полиции - с привлечением спецназовцев КОРД.
Уточняется, что следователи столичной полиции задержали злоумышленника в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины ("Задержание уполномоченным должностным лицом").
Задержанный правоохранителями мужчина (фото: kyiv.npu.gov.ua)
Сообщается также, что следователи Оболонского управления полиции (под процессуальным руководством Киевской специализированной прокуратуры в сфере обороны Центрального региона) сообщили фигуранту о подозрении по статье 348 Уголовного кодекса Украины.
Речь идет о "покушении на убийство работника правоохранительного органа в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей".
Сейчас суд взял мужчину под стражу - без права внесения залога.
Ему грозит до 15 лет заключения, или пожизненное лишение свободы.
Напомним, ранее мы рассказывали, как в Киеве водитель напал на полицейского.
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