В Киеве мужчина напал на работника ГБР с кухонным ножом: что известно

Что известно о нападении на работника ГБР в Киеве

Правоохранители рассказали, что сотрудники ГБР проводили следственные действия по месту жительства 28-летнего киевлянина, который подозревается в совершении преступления.

Желая избежать ответственности за совершенное ранее преступление, фигурант дела совершил нападение на правоохранителя и нанес ему телесные повреждения.

Досудебным расследованием было установлено, что во время общения с правоохранителями, злоумышленник:

схватил кухонный нож;

внезапно напал на следователя ГБР;

нанес ему ножевые ранения;

сбежал.

Орудие преступления (фото: kyiv.npu.gov.ua)

Раненого правоохранителя госпитализировали медики, а нападавшего несколько позже задержали сотрудники полиции - с привлечением спецназовцев КОРД.

Уточняется, что следователи столичной полиции задержали злоумышленника в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины ("Задержание уполномоченным должностным лицом").

Задержанный правоохранителями мужчина (фото: kyiv.npu.gov.ua)

Сообщается также, что следователи Оболонского управления полиции (под процессуальным руководством Киевской специализированной прокуратуры в сфере обороны Центрального региона) сообщили фигуранту о подозрении по статье 348 Уголовного кодекса Украины.

Речь идет о "покушении на убийство работника правоохранительного органа в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей".

Сейчас суд взял мужчину под стражу - без права внесения залога.

Ему грозит до 15 лет заключения, или пожизненное лишение свободы.