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В Киеве мужчина напал на работника ГБР с кухонным ножом: что известно

Четверг 23 января 2025 10:12
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В Киеве мужчина напал на работника ГБР с кухонным ножом: что известно Работника ГБР в Киеве ранили ножом (фото: facebook.com/dbr.gov.ua)
Автор: Ирина Костенко

В Киеве мужчина совершил покушение на убийство работника Государственного бюро расследований (ГБР). Орудием преступления стал кухонный нож.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Главного управления Национальной полиции в городе Киеве.

Что известно о нападении на работника ГБР в Киеве

Правоохранители рассказали, что сотрудники ГБР проводили следственные действия по месту жительства 28-летнего киевлянина, который подозревается в совершении преступления.

Желая избежать ответственности за совершенное ранее преступление, фигурант дела совершил нападение на правоохранителя и нанес ему телесные повреждения.

Досудебным расследованием было установлено, что во время общения с правоохранителями, злоумышленник:

  • схватил кухонный нож;
  • внезапно напал на следователя ГБР;
  • нанес ему ножевые ранения;
  • сбежал.

В Киеве мужчина напал на работника ГБР с кухонным ножом: что известно

Орудие преступления (фото: kyiv.npu.gov.ua)

Раненого правоохранителя госпитализировали медики, а нападавшего несколько позже задержали сотрудники полиции - с привлечением спецназовцев КОРД.

Уточняется, что следователи столичной полиции задержали злоумышленника в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины ("Задержание уполномоченным должностным лицом").

В Киеве мужчина напал на работника ГБР с кухонным ножом: что известно

Задержанный правоохранителями мужчина (фото: kyiv.npu.gov.ua)

Сообщается также, что следователи Оболонского управления полиции (под процессуальным руководством Киевской специализированной прокуратуры в сфере обороны Центрального региона) сообщили фигуранту о подозрении по статье 348 Уголовного кодекса Украины.

Речь идет о "покушении на убийство работника правоохранительного органа в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей".

Сейчас суд взял мужчину под стражу - без права внесения залога.

Ему грозит до 15 лет заключения, или пожизненное лишение свободы.

Напомним, ранее мы рассказывали, как в Киеве водитель напал на полицейского.

Читайте также, как в Кривом Роге мужчина с ножом проник на военный объект.

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Киев Национальная полиция ГБР Нож
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