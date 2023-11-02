RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Киеве мужчина напал на девочку-волонтера и получил 6 лет тюрьмы

Фото: в Киеве мужчина напал на девочку-волонтера (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Мужчина в Киеве напал на девочку, которая вместе с друзьями собирала деньги на ВСУ. Злоумышленник проведет за решеткой более 6 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской прокуратуры.

Нападавшим оказался 48-летний уроженец Полтавской области. В сентябре прошлого года он пытался ограбить 12-летнюю девочку. Она вместе с друзьями на Крещатике в центре Киева играла на музыкальных инструментах, собирая пожертвования на ВСУ.

Завершив выступление, дети положили деньги в рюкзак девочки. Злоумышленник пошел за детьми, догнав, он схватил за волосы девочку-подростка, повалил на землю и протянул около 2 метров, пытаясь отобрать рюкзак.

Мужчину остановили неравнодушные перехожие и держали его до приезда правоохранителей. Нападавший частично не признавал свою вину в суде. Он утверждал, что не хотел грабить ребенка и применять насилие.

Шевченковский районный суд Киева признал мужчину виновным по ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 186 УК Украины. Злоумышленник проведет в тюрьме 6 лет и 8 месяцев.

 

Напомним, недавно в Киеве мужчина с ножом напал на двоих детей. Одного мальчика нападавший ранил.

Также в столице неизвестные напали на военного и ранили ножом.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киевдітиволонтериполиция