В Киеве мужчина напал на девочку-волонтера и получил 6 лет тюрьмы

Нападавшим оказался 48-летний уроженец Полтавской области. В сентябре прошлого года он пытался ограбить 12-летнюю девочку. Она вместе с друзьями на Крещатике в центре Киева играла на музыкальных инструментах, собирая пожертвования на ВСУ.

Завершив выступление, дети положили деньги в рюкзак девочки. Злоумышленник пошел за детьми, догнав, он схватил за волосы девочку-подростка, повалил на землю и протянул около 2 метров, пытаясь отобрать рюкзак.

Мужчину остановили неравнодушные перехожие и держали его до приезда правоохранителей. Нападавший частично не признавал свою вину в суде. Он утверждал, что не хотел грабить ребенка и применять насилие.

Шевченковский районный суд Киева признал мужчину виновным по ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 186 УК Украины. Злоумышленник проведет в тюрьме 6 лет и 8 месяцев.