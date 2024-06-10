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В Киеве мужчина бросил гранату в сторону многоэтажки, из-за взрыва пострадал человек

Фото: в Киеве задержали мужчину, бросившего гранату в многоэтажку (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)
Автор: Владимир Костырин

В Киеве в Шевченковском районе произошел взрыв гранаты возле многоэтажки. В результате инцидента ранения получила женщина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал полиции Киева.

По данным столичных правоохранительных органов, взрывное устройство бросил в сторону дома местный житель 1977 года рождения, после чего скрылся с места происшествия. Это произошло вечером в воскресенье, 9 июня.

Отмечается, что граната, брошенная в сторону фасада многоэтажного дома, отскочила от здания, упала на землю и взорвалась.

"В результате происшествия осколочное ранение руки получила 36-летняя женщина, ей оказана медицинская помощь, сейчас ее жизни ничего не угрожает", - рассказали в полиции.

Подозреваемый задержан

Личность злоумышленника и его местонахождение уже были установлены.

"Сейчас с нарушителем общаются следователи, устанавливающие мотивы его поступка, а также происхождение боеприпаса... Вскоре будет правовая квалификация", - говорится в сообщении полиции Киева.

На месте происшествия шла работа следственно-оперативной группы Шевченковского управления полиции, работали специалисты взрывотехнической службы и сотрудники криминальной полиции.

Другие инциденты с взрывами гранат в Киеве

Напомним, перед тем в столице из-за взрыва гранаты пострадали двое мужчин, а произошел инцидент в ночь на 28 апреля в одной из многоэтажек в Святошинском районе.

А вот несколькими днями раньше данного случая взрыв гранаты в Голосеевском районе Киева привел к роковым последствиям - тогда погиб мужчина 1968 года рождения. Предварительные данные указывали на самоубийство.

Также сообщалось, что в декабре прошлого года в частном секторе Подольского района Киева из-за взрыва гранаты погиб владелец квартиры - киевлянин, 1950 года рождения.

Кроме того, в ноябре 2023 в Днепровском районе столицы в квартире взорвалась граната. Тогда в результате инцидента погибли два человека.

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