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В Киеве из-за взрыва гранаты погиб мужчина

Фото: в Киеве из-за взрыва гранаты погиб мужчина 21 апреля (t.me/gunpKyiv)
Автор: Наталия Гурковская

В Голосеевском районе Киева утром 21 апреля прогремели взрывы. Вероятно, взорвалась граната, из-за чего погиб мужчина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Киева.

"Около 6 часов утра в Голосеевское управление полиции поступило сообщение, о том, что возле одного из гаражных кооперативов раздались взрывы", - говорится в сообщении.

За указанным адресом сразу выехала следственно-оперативная группа территориального управления полиции, столичного главка, взрывотехники и медики.

"На месте происшествия было обнаружено тело мужчины, с осколочными ранениями, вероятно, от гранаты. Предварительные данные указывают на самоубийство. Полицейскими установлено, что погибший - местный житель, 1968 года рождения", - добавили в полиции.

Следственным отделом Голосеевского управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 с дополнительной квалификацией самоубийства.

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