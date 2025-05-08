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В Киеве из-за ДТП остановился транспорт: какие маршруты изменили

ДТП в Киеве изменило движение некоторого транспорта (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ирина Костенко

В Киеве из-за дорожно-транспортного происшествия (ДТП) была повреждена контактная сеть троллейбусов. Некоторый транспорт курсирует с изменениями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Департамента транспортной инфраструктуры Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Где именно в Киеве произошло ДТП

В КГГА рассказали, что сегодня, 8 мая, ДТП произошло на улице Юрия Ильенко - вблизи станции метро "Лукьяновская".

Уточняется, что в результате дорожно-транспортного происшествия:

  • автомобиль сбил контактную опору;
  • от удара опора упала на контактную сеть троллейбусов.

Как изменилось движение транспорта

Сообщается, что из-за повреждения движение троллейбусов на этом участке организовано временно так:

  • №6, №28 - курсируют до станции метро "Почайна";
  • №16, №18, №31, №33 - курсируют до станции метро "Лукьяновская" (с проездом через железнодорожную станцию "Куреневка" и улицу Белорусскую);
  • №19, №35 - курсируют по улицам Елены Телиги, Вадима Гетьмана и Чоколовскому бульвару до улицы Кадетский Гай.

 

Где искать информацию об изменениях в движении транспорта

В КГГА уточнили, что на место происшествия оперативно выехали специалисты КП "Киевпастранс" и других профильных служб - для обследования повреждений и необходимых восстановительных работ.

Учитывая сложившуюся ситуацию, в Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА пассажиров просят:

  • учитывать временные изменения при планировании маршрутов;
  • следить за обновлениями в Telegram-канале "Зміни руху. Київпастранс".

Напомним, ранее мы рассказывали, что сегодня на выезде из Киева могут образоваться пробки. Это связано с частичным ограничением движения на одном из проспектов.

Читайте также, какие изменения Кабинет министров внес в Правила дорожного движения и почему теперь водителям некоторых транспортных средств разрешено двигаться по полосам, предназначенным для общественного транспорта.

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КГГАКиевДТПЛукьяновскаяТролейбус