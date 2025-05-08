В Киеве из-за ДТП остановился транспорт: какие маршруты изменили

Напомним, ранее мы рассказывали, что сегодня на выезде из Киева могут образоваться пробки. Это связано с частичным ограничением движения на одном из проспектов.

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