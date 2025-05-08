В Киеве из-за ДТП остановился транспорт: какие маршруты изменили

В Киеве из-за дорожно-транспортного происшествия (ДТП) была повреждена контактная сеть троллейбусов. Некоторый транспорт курсирует с изменениями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Департамента транспортной инфраструктуры Киевской городской государственной администрации (КГГА).

В КГГА уточнили, что на место происшествия оперативно выехали специалисты КП "Киевпастранс" и других профильных служб - для обследования повреждений и необходимых восстановительных работ.

Сообщается, что из-за повреждения движение троллейбусов на этом участке организовано временно так:

В КГГА рассказали, что сегодня, 8 мая, ДТП произошло на улице Юрия Ильенко - вблизи станции метро "Лукьяновская".

Напомним, ранее мы рассказывали, что сегодня на выезде из Киева могут образоваться пробки. Это связано с частичным ограничением движения на одном из проспектов.

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