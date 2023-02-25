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В Киеве из-за ДТП затруднено движение через мост Патона

Фото: в Киеве из-за ДТП затруднено движение из-за городов Патона (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В Киеве сегодня, 25 февраля на мосту Патона затруднено движение. Причиной тому является ДТП.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал патрульной полиции Киева.

"Внимание! Движение через мост Патона - осложнено из-за ДТП в обоих направлениях", - предупредили в полиции.

При этом подробности ДТП правоохранители не сообщают. Местные СМИ информируют об огромных пробках на мосту.

Напомним, недавно мы сообщали, что в Киеве произошло ДТП с участием "скорой", из-за чего пострадали 6 человек.

Также мы писали, что в Киевской области произошло смертельное ДТП с участием маршрутки.

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КиевДТПМост Патона