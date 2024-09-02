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В Киеве возле ЖК "Амурский" произошла стрельба, есть раненый, - источники

Иллюстративное фото: полиция выехала на место стрельбы в Киеве (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский, Юлия Акимова

В Голосеевском районе Киева возле ЖК "Амурский" возник конфликт между двумя прохожими. Он привел к стрельбе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники в правоохранительных органах и полицию Киева в Facebook.

По информации собеседников, на место инцидента выехала полиция. По предварительным данным, это был конфликт на бытовой почве. 

 

Источники предполагают, что в ходе стрельбы использовался травматический пистолет. Один из участников конфликта получил ранение. 

В то же время в сети публикуют видео конфликта между двумя мужчинами, на котором можно услышать стрельбу. 

Обновлено 20:52

В полиции Киева рассказали, что информация о стрельбе в одном из столичных ЖК поступила около 19:10. На место выехала следственно-оперативная группа и экипажи патрульной полиции. 

По предварительным данным, между двумя мужчинами возник конфликт из-за припарковонный автомобиль одного из них. После этого началась драка, в ходе которой был применен травматический пистолет - из него совершили несколько выстрелов. 

"В результате стрельбы местный житель 1975 года рождения получил телесные повреждения. Пострадавшего врачи госпитализировали в медицинское учреждение для оказания помощи", - сказано в сообщении. 

Стрелок был задержан. Правоохранители начали уголовное производство по факту хулиганства. Подозреваемому грозит до семи лет тюрьмы. 

Напомним, в июне в Киеве совершили покушение на казахского журналиста-оппозиционера Айдоса Садыкова. В него стреляли.

Садыкова удалось госпитализировать после покушения. Он находился в тяжелом состоянии. 2 июля казахский оппозиционер скончался в больнице.

Также мы писали, что в феврале в одном из отелей Киева произошла стрельба. Инцидент был в Печерском районе.

Между мужчинами произошел конфликт - один из них ударил другого, а затем достал травматическое оружие.

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КиевГолосеевский район