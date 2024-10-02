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В Киеве возле Дворца Украины произошла стрельба: что известно

Фото: в Киеве возле Дворца Украины произошла стрельба (t.me/gunpKyiv)
Автор: Татьяна Степанова

В Печерском районе Киева вечером среды, 2 октября, произошла стрельба. В результате инцидента пострадавших нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Главного управления Национальной полиции г. Киева.

Как сообщается, информация о звуках выстрела вблизи Дворца Украина поступила к правоохранителям около 19:00. На место немедленно прибыли наряды полиции, которые оперативно задержали стрелка. 

 

Фото: в Киеве возле Дворца Украины произошла стрельба (t.me/gunpKyiv)

По предварительной информации, между нарушителем и прохожими возник конфликт, во время которого мужчина получил устройство травматического действия и произвел выстрел в воздух.

Как отметили в полиции, в результате инцидента никто из граждан не пострадал.

Правонарушитель задержан, сейчас с ним общаются правоохранители и выясняют все обстоятельства происшествия.

Стрельбы в Киеве

Напомним, недавно под Киевом неизвестный мужчина открыл стрельбу из автомата в магазине. В результате были ранены два человека.

А 18 сентября на территории АЗС в Киеве 41-летний житель столицы застрелил 65-летнего мужчину. После инцидента преступник забрал сумку жертвы и скрылся с места на автомобиле убитого. Но уже через полчаса был задержан полицейскими.

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