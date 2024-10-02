В Киеве возле Дворца Украины произошла стрельба: что известно

Как сообщается, информация о звуках выстрела вблизи Дворца Украина поступила к правоохранителям около 19:00. На место немедленно прибыли наряды полиции, которые оперативно задержали стрелка.

Фото: в Киеве возле Дворца Украины произошла стрельба (t.me/gunpKyiv)

По предварительной информации, между нарушителем и прохожими возник конфликт, во время которого мужчина получил устройство травматического действия и произвел выстрел в воздух.

Как отметили в полиции, в результате инцидента никто из граждан не пострадал.

Правонарушитель задержан, сейчас с ним общаются правоохранители и выясняют все обстоятельства происшествия.