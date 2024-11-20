В Киеве автомобиль насмерть сбил женщину на "зебре" (фото)

Дорожно-транспортное происшествие произошло вчера утром, 19 ноября.

"58-летний водитель автомобиля Nissan, двигаясь по улице Ивана Выговского, совершил наезд на женщину, которая пересекала дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу", - говорится в сообщении.

Фото с места аварии в Подольском районе Киева (t.me/gunpKyiv)

Как отметили в полиции, в результате аварии 52-летняя потерпевшая получила травмы несовместимые с жизнью и погибла на месте.

"Полицейские задержали водителя авто, он был трезв. За совершенное ему грозит до восьми лет лишения свободы", - отметили в ведомстве.