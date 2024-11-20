В Киеве автомобиль насмерть сбил женщину на "зебре" (фото)

В Подольском районе Киева водитель автомобиля насмерть сбил женщину. Она шла по пешеходному переходу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение полиции Киева 20 ноября.
Дорожно-транспортное происшествие произошло вчера утром, 19 ноября.
"58-летний водитель автомобиля Nissan, двигаясь по улице Ивана Выговского, совершил наезд на женщину, которая пересекала дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу", - говорится в сообщении.
Фото с места аварии в Подольском районе Киева (t.me/gunpKyiv)
Как отметили в полиции, в результате аварии 52-летняя потерпевшая получила травмы несовместимые с жизнью и погибла на месте.
"Полицейские задержали водителя авто, он был трезв. За совершенное ему грозит до восьми лет лишения свободы", - отметили в ведомстве.
Как сообщалось, в начале ноября в Киеве на Теремках автобус на большой скорости протаранил авто, после чего вылетел на тротуар и врезался в киоск. Погибли люди.
Кроме того, на днях в Хмельницком произошла авария, в которой автомобиль влетел в остановку общественного транспорта. Погибли три человека.
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